Borghesiana, al volante di una Bmw rubata: preso dopo inseguimento nel quartiere

Inseguimento, a Roma, ai tempi del coronavirus. E' successo in zona Borghesiana dove un 25enne è fuggito su una Bmw rubata in via Condofuri. Il giovane, acciuffato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati, è stato arrestato dai reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti emessi dall'Autorità.

Il 25enne alla guida di una potente Bmw, aveva evitato l'alt imposto dai Carabinieri, impegnati nei controlli alla circolazione stradale, cercando di fuggire. Dopo pochi metri l'uomo è stato raggiunto e bloccato, poi sottoposto ad un controllo approfondito.

Al termine delle operazioni, i militari hanno scoperto che il 25enne era in strada senza giustificato motivo e che il veicolo sul quale viaggiava, era oggetto di furto. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.