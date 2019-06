Inseguimento in via della Camilluccia: fugge contromano poi resta imbottigliato nel traffico

Ha provato a fuggire, anche percorrendo un tratto di via della Camilluccia contromano ma è stato poi fermato e arrestato. E' quanto successo nel pomeriggio del 2 giugno. Il fuggitivo, un cubano di 22 anni, stava viaggiando a bordo di un'auto che era stata cancellata d'ufficio dal Pubblico Registro Automobilistico poiché ufficialmente rottamata, e alla vista dei Carabinieri, fermi per un posto di controllo in piazza Walter Rossi, per timore di incorrere in guai seri, ha pensato bene di procurarsene degli altri, scappando a tutta velocità.

L'uomo alla guida, con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, ha tentato di dileguarsi, percorrendo, addirittura, più di un chilometro contromano lungo via della Camilluccia, mettendo a serio pericolo sia la sua incolumità, sia quella degli altri utenti della strada.

Alla fine, il fuggitivo non ha avuto più vie disponibili da imboccare ed è rimasto imbottigliato nel traffico. A quel punto gli sono piombati addosso i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale che lo hanno immobilizzato e portato in caserma.

Nell'abitacolo dell’auto sono stati trovati numerosi arnesi per lo scasso e un piatto d'argento rubato. Tutto il materiale è stato sequestrato, insieme all'auto, mentre il cittadino cubano è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, possesso di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.