Tufello: in sella al suo scooter non si ferma all'alt e rompe braccio ad agente

Pur di evitare il controllo aveva tentato la fuga a bordo del suo scooter cercando di investire uno degli agenti della Polizia di Stato impegnati nel consueto controllo del territorio. E' successo ieri pomeriggio in via Capraia al Tufello.

Dall'episodio ne è quindi scaturito un rocambolesco inseguimento per le vie del Tufello, terminato in via delle Isole Curzolane con l’arresto del fuggitivo. Il giovane, di 29 anni, durante la sua fuga ad alta velocità si era anche liberato di una busta, poi recuperata dai poliziotti, al cui interno c’erano 9 dosi cocaina.

Braccato da più pattuglie, il malvivente ha lasciato il suo scooter cercando di proseguire a piedi, ma è stato intercettato dagli agenti del commissariato Fidene–Serpentara. Con uno di loro ha avuto una violenta colluttazione, prima di essere definitivamente bloccato.

Accompagnato negli uffici di Polizia, l’uomo è stato trovato in possesso anche di denaro contante, provento dell’illecita attività dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’agente che lo ha arrestato, a seguito della colluttazione ha riportato la frattura di un braccio. Curato in ospedale ne avrà per 45 giorni.