Provoca incidente durante inseguimento: salvato dal linciaggio dei residenti

Mattinata caotica oggi 15 dicembre a Tor Bella Monaca. Un uomo, alla guida di una Bmw, ha generato il panico per le strade del quartiere. Tutto è accaduto intorno alle 10:30 circa. Secondo una ricostruzione, l'uomo alla vista di una volante della Polizia ha investito la marcia percorrendo a tutta velocità via dell'Archeologia, via Pietro Anderloni e via Amico Aspertini dove, zigzagando tra le auto, è giunto in via Battista Panzera dove all'incrocio c'è anche un asilo nido.

Qui, tallonato dalla Polizia, ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un furgoncino. Tempestivo l'intervengo degli agenti che hanno impedito ai residenti, furiosi, di aggredire il conducente della Bmw che ha seminato il panico per le strade di Tor Bella Monaca. L'uomo, che aveva indosso alcune dosi di droga, è stato portato in commissariato.