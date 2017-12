Inseguimento a Tor Bella Monaca: fugge da polizia e sperona auto in sosta

Rocambolesco inseguimento per le strade di Tor Bella Monaca. Un uomo, poi rivelatosi uno spacciatore, alla vista delle pattuglie della polizia ha tentato la fuga attraverso manovre spericolate e alta velocità.

Inseguimento a Tor Bella Monaca

La vettura lanciata per le strade del quartiere romano ha anche speronato alcune auto in sosta danneggiandole. L'uomo, un 35enne della provincia di Roma, è stato bloccato in via Panzera.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina e 670 euro in contanti. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.