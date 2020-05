Sorprende in auto l’ex assieme al nuovo compagno, poi l’insegue e li minaccia di morte

Non voleva arrendersi alla fine della relazione con la ex compagna ed ha cercato in tutti i modi di riconquistarla, arrivando a tempestarla di messaggi telefonici e a pedinarla. Quando lei ha iniziato una storia con un altro uomo è diventato violento e l’ha più volte minacciata di morte, creandole problemi anche sul posto di lavoro e facendola vivere in un continuo stato di ansia e di paura per la propria incolumità e quella del suo fidanzato.

Domenica sera, mentre la donna era in auto col nuovo compagno a Tivoli, lui, 46enne della provincia di Roma, li ha affiancati con la sua utilitaria e le ha gridato che l’avrebbe uccisa mentre cercava di prendere qualcosa dal sedile posteriore. I due hanno chiamato il NUE e sono riusciti a rifugiarsi negli uffici del commissariato di Tivoli mentre lo stalker è fuggito.

Immediatamente una pattuglia della Polizia di Stato l’ha intercettato e, dopo un breve inseguimento, l’ha fermato all’altezza di Villa Adriana. Gli agenti del commissariato di Tivoli hanno trovato, all’interno della macchina del 46enne, oggetti atti ad offendere e lo hanno pertanto arrestato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 46enne, che dovrà rispondere del reato di atti persecutori, è stato condotto a Rebibbia.