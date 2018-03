In fuga con il suv rubato al concessionario: fermato dopo inseguimento a Roma est

Una volante davanti ed uno di dietro a sbarrargli la strada. Così è finita la fuga di un 40enne romano a bordo di un suv rubato da oltre 60mila euro. E' accaduto nella periferia est della Capitale. Ad essere intercettato tramite segnale satellitare un Mercedes GLE usato come test drive, risultato rubato assieme ad un'altra vettura identica in un autosalone della via Salaria.

Suv rubato a Colle Monfortani

La caccia al suv rubato ha cominciato a prendere corpo intorno alle 21:00 di mercoledì, quando il segnale Gps del Mercedes rubato qualche giorno prima al concessionario ha allertato la sala operativa delle forze dell'ordine, indicandolo in sosta in via Afragola, zona Colle Monfortani, fra Colle Prenestino e Ponte di Nona. Allertate dalla Centrale Operativa della Questura di Roma sulle sue tracce si sono messe gli agenti delle volanti in servizio di controllo del territorio.

In fuga sulla via Polense

Agganciato il segnale Gps, il Mercedes GLE è stato intercettato dagli agenti di polizia sulla via Polense, in direzione fuori Roma. Nonostante il segnale di stop l'autista del suv ha però dato il via ad un pericoloso inseguimento, terminato quando una seconda Volante della caserma di via Guido Reni è riuscita con una manovra repentina a sbarrargli la strada, prima che potesse arrivare al vicino casello autostradale di Villa Adriana di Tivoli. Bloccato in una morsa dalla seconda auto della polizia che lo seguiva, il fuggitivo non ha potuto far altro che fermarsi.

Rubati due test drive

Accompagnato negli uffici del commissariato Casilino Nuovo, il fuggitivo è stato identificato in un 40enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, e poi denunciato per ricettazione. Il suv è stato riconsegnato all'autoconcessionario. Stessa sorte per la seconda Mercedes GLE rubata, ritrovata a Pomezia dalle forze dell'ordine. Svolti accertamenti le due vetture, una bianca ed una nera, sono risultate essere due suv utilizzati dall'autosalone per fare i test drive agli acquirenti interessati all'acquisto.