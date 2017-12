Scappa alla vista della polizia e si scaglia contro agenti, indosso dosi di marijuana

E' fuggito a gambe levate una volta visti gli agenti di polizia. La fuga è però terminata poco dopo quando i poliziotti del commissariatro Esquilino e Viminale lo hanno fermato ed arrestato non senza difficoltà. A finire in manette nel pomeriggio di ieri un pusher di 25 anni, poi trovato con indosso delle dosi di marijuana.

Spacciatore a piazza Vittorio

I fatti hanno preso corpo intorno alle 15:30, durante un servizio per il controllo del territorio. All’interno del parco di piazza Vittorio, i poliziotti hanno notato un gruppo di ragazzi uno dei quali, alla vista della polizia, si è allontanato frettolosamente gettando a terra una busta contenente 12 involucri con dentro marijuana.

Resistenza all'arresto

Raggiunto dai poliziotti in via Filippo Turati, a due passi dalla stazione Termini, è stato bloccato malgrado il tentativo del giovane di colpire gli operatori di polizia. Identificato per un cittadino del Gambia di 25 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Pusher in via Cappellini

Sempre nella giornata di ieri, alle 21:20, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale e Porta Maggiore, hanno colto in flagranza di reato un cittadino del Camerun di 34 anni, mentre cedeva ad un cliente un involucro contenente marijuana in cambio di denaro in via Cappellini, sempre a Termini.

Spaccio di marijuana a Termini

Sottoposto a perquisizione, lo straniero è stato trovato in possesso di 21 bustine contenenti la medesima sostanza che lo stesso teneva nascoste negli slip. Sequestrata anche la somma di 45 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività illecita. Lo straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.