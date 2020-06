In tre senza casco sullo scooter rubato, fermati dopo inseguimento

In tre senza casco a bordo di uno scooter nel cuore della notte. Questa la scena che si sono trovati davanti i poliziotti in transito nella zona dell'Esquilino. Nonostante l'alt i tre sono scappati dando vita ad un inseguimento concluso a San Lorenzo con l'arresto di uno dei tre compari.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 3:00 in via San Quintino. I tre non si fermano all'alt degli agenti del commissariato Esquilino e danno vita ad un inseguimento che si protrae per diversi minuti fra le strade del quartiere multietnico della Capitale e la vicina San Lorenzo.

Proprio qui, in viale dello Scalo di San Lorenzo, il conducente dello scooter perde il controllo del mezzo a due ruote, poi la caduta. I tre si rialzano e scappano in tre diverse direzioni. Ma se due di loro riescono a scappare per il terzo complice la fuga si interrompe in via degli Ausoni.

Raggiunto da un poliziotto l'uomo si scaglia contro l'agente, che riesce poi a bloccarlo non senza difficoltà con l'aiuto di un secondo poliziotto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Accompagnato negli uffici del Commissaiato Viminale l'uomo è stato identificato in un 32enne algerino. Già conosciuto alle forze dell'ordine è stato quindi arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione. Lo scooter, poi sequestrato, era infatti stato rubato poco prima in via Tasso. Ferito un agente, medicato in ospedale con 8 giorni di prognosi.