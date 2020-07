Inseguimento spericolato tra le torri di Tor Bella Monaca: bloccato dalla Finanza

Su uno scooter senza casco non è passato inosservato agli occhi dei militari della Guardia di Finanza. Poi l'inseguimento finito dopo un tentativo di fuga a bordo del mezzo a due ruote, poi risultato rubato. E' accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Tor Bella Monaca.

In particolare sono stati i 'baschi verdi' del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, impegnati in un mirato controllo del territorio della periferia est della Capitale, ad intercettare un uomo senza casco alla guida di uno 'scooterone' in via dell'Archeologia.

Inevitabile il segnale di stop al mezzo a due ruote. L'uomo però, invece di fermarsi, ha dato vita ad un inseguimento fra i palazzi popolari del R5 tentando di seminare i militari con delle manovre azzardate anche sotto i portici del 'serpentone' del VI Municipio.

Un tentativo di fuga interrotto però dai finanzieri. Fermato, i militari hanno notato dei segni di effrazione sul blocchetto d'accensione dello scooter, un Sym Joymax 300. Dai successivi accertamenti il mezzo a due ruote è risultato poi rubato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identificato in un uomo romano di 45, già conosciuto alle forze dell'ordine, l'uomo dovrà rispondere del reato di ricettazione.