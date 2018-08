In fuga per nove chilometri dopo aver forzato il posto di blocco

Con i carabinieri a sirene spiegate alle calcagna a bordo di uno scooter rubato. Inseguimento da film nella zona della via Polense dove due uomini hanno forzato un posto di blocco attuato dai militari dell'Aliquota Radiomobile di Frascati impegnati in alcuni controlli alla circolazione stradale.

Inseguimento sulla via Polense

Ieri pomeriggio, i due a bordo di una moto, nel transitare in via Polense, hanno forzato un posto di controllo dei Carabinieri, dandosi alla fuga. Da qui ne è nato un lungo inseguimento, terminato dopo circa 9 chilometri, esattamente in via Massa San Giuliano a Castelvderde quando, il guidatore 34enne ha fatto scendere il passeggero e, dopo aver fatto un’inversione a “U” ha cercato di eludere nuovamente i Carabinieri.

In fuga sullo scooter rubato

Una volta bloccati i fuggitivi, i militari hanno eseguito accertamenti ed hanno scoperto che lo scooter risultava rubato nel 2014 e la targa apposta corrispondeva ad un altro modello di scooter, denunciata rubata lo scorso anno. Identificati in due uomini di 34 e 44 anni, entrambi di Tivoli e già conosciute alle Forze dell’Ordine, per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e danneggiamento in concorso. Dopo l’arresto, i due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.