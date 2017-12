In fuga sullo scooter sperona volante e cade in terra, aveva gettato zaino pieno di hashish

Un lungo inseguimento cominciato a Magliana e terminato a Monteverde. La folle corsa di un 52enne è cominciata nel pomeriggio di ieri qiuando gli agenti del Reparto Volanti della polizia hanno ricevuto una segnalazione di rapina in via Tempio degli Arvali, alla Magliana. Giunti sul posto però, la loro attenzione è andata ad un uomo che a bordo di scooter con indosso uno zaino scuro si guardava spesso dietro. Insospettiti dai suoi movimenti, i poliziotti con i dispositivi in dotazione gli hanno intimato l’alt polizia.

Fuga in scooter tra il Trullo e Colli Portuensi

Lo scooterista però, anziché fermarsi, ha aumentato la velocità. La sua folle corsa è iniziata in via del Trullo verso via Portuense, passando in largo Gaetano La Loggia, proseguendo su via dei Colli Portuensi direzione piazzale Eugenio Morelli, “bucando” il semaforo rosso e poi avanzando in via Virginia Agnelli, dove ha gettato lo zaino.

Fermato a Monteverde

Arrivato su via Federico Di Donato, a Monteverde, ha speronato la volante all’altezza dello sportello destro e poi è caduto a terra. Bloccato, con non poche difficoltà, è stato assicurato nell’autovettura di servizio. Rinvenuto nel frattempo lo zaino, al suo interno, i poliziotti hanno trovato tre involucri per un peso complessivo di grammi 768 di hashish.

Fuggitivo in manette

Cinquantadue anni, romano, residente in provincia di Rieti, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato.