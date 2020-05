Derubato del portafoglio insegue lo scippatore e lo fa arrestare

Un inseguimento in pieno giorno, tra la vittima di uno scippo e il ladro, a cui hanno assistito i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, mentre transitavano in piazza Gimma, nella zona del Quartiere Africano. La pattuglia dopo aver visto tutta la scena, non ha esitato un attimo ad inseguire lo scippatore ed a bloccarlo dopo pochi metri, recuperando l’intera refurtiva.

A finire in manette un cittadino della Georgia 23enne, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.

I militari hanno sequestrato anche una spatola in acciaio acuminata, abbandonata dal ladro durante la corsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 23enne è stato accompagnato in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.