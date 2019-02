Inseguimento dalla Portuense alla Roma-Fiumicino: 5 uomini delle forze dell'ordine feriti

Inseguimento da film tra Roma e Fiumicino, nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio. Tutto è iniziato intorno alle 18 con Polizia prima e Carabinieri poi che si sono messi sulle tracce di una Hyunday con a bordo tre giovani risultati essere della baraccopoli de La Monachina.

Gli agenti hanno intimato l'alt alla Hyundai che, invece, ha tirato dritto all'altezza della Portuense, in direzione del litorale. Qui è iniziata la corsa dell'auto in fuga con la volante della Polizia, invece, finita contro un guard rail. Nell'impatto due poliziotti sono rimasti lievemente feriti, ne avranno per 5 e 6 giorni.

A supporto, quindi, i Carabinieri che hanno proseguito la caccia all'uomo. All'altezza del centro commerciale Parco da Vinci, in via delle Arti, però un guasto meccanico ferma la Hyunday. I componenti del mezzo, nel frattempo, scappano per i campi attraversando a piedi la Roma-Fiumicino.

Dopo una colluttazione in cui tre Carabinieri restano lievemente feriti, uno viene bloccato dai militari di Fiumicino. Si tratta di un 23enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Sul giovane pendeva anche un foglio di via che gli vietava l'ingresso a Fiumicino per due anni. Gli altri due ragazzi, fuggiti, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà.