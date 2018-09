Zig zag sul Raccordo Anulare: fermati marito e moglie, trasportavano in moto 2 chili di droga

Hanno notato una moto con un uomo ed una donna in sella, zigzagare tra le auto in transito sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'Appia Antica. Per questo motivo gli agenti del Reparto Volanti hanno inseguito il mezzo, raggiunto e deciso di controllare. A bordo un romano di 54 anni e la donna romana anche lei di 55 anni erano moglie e marito.

Lui, con diversi precedenti alle spalle si dimostrava fortemente agitato per il controllo in corso. E difatti gli agenti del Reparto Volanti unitamente a quelli del Commissariato Romanina, hanno rinvenuto nel bauletto posteriore della moto ben 2 chili di hashish.

Perquisita anche l'abitazione dei coniugi, i poliziotti hanno scovato altra droga. Sostanza stupefacente e mezzo sono stati sequestrati. I coniugi accompagnati presso gli uffici del commissariato Tor Carbone per gli accertamenti di rito sono stati arrestati. Dovranno rispondere di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.