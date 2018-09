Su un furgone rubato provocano incidente e scappano, fermati dopo inseguimento

Prima hanno provocato un incidente danneggiando una vettura e poi hanno provato la fuga. Ad inseguirli i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno poi intercettato e bloccato i fuggitivi. E' accaduto nella mattinata di lunedì 10 settembre nell'area della periferia est della Capitale. I due, entrambi romeni di 46 e 50 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono poi stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di ricettazione in concorso.

Incidente sulla Prenestina

Poco prima, i due, che viaggiavano a bordo di un furgone, dopo aver provocato un sinistro stradale alla rotonda tra via Prenestina e via Prenestina bis, si sono dati alla fuga venendo intercettati e bloccati, in via della Tenuta della Mistica, zona Torre Spaccata, dai Carabinieri intervenuti a seguito della segnalazione fatta al 112 dalle vittime stesse dell’incidente.

Inseguimento a Torre Spaccata

A seguito dei minuziosi accertamenti eseguiti dai militari, è emerso che la targa – di nazionalità romena - affissa sul furgone era associata ad un altro veicolo, mentre il furgone è risultato provento di un furto denunciato ai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante lo scorso 1 settembre dal legittimo proprietario, un cittadino francese. Il veicolo e la targa sono stati sequestrati mentre i malviventi sono stati portati nel carcere di Regina Coeli.