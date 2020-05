Agli arresti domiciliari e senza patente di guida, fugge verso il Raccordo con un amico: arrestata

Nella serata di ieri gli agenti del commissariato Fidene e della Sezione Volanti, nell'ambito di un servizio di controllo nella zona di Porta di Roma, hanno intimato l'alt ad un'auto Smart con a bordo due persone ma la conducente dell’auto, con una manovra repentina e pericolosa, non si è fermata dandosi alla fuga.

I poliziotti si sono messi immediatamente all'inseguimento dell'auto che, nel frattempo, procedeva a forte velocità in direzione del Raccordo Anulare per poi invertire la marcia immettendosi in via Tenuta Riccioli ma, giunta nei pressi del noto centro commerciale, la fuggitiva è stata bloccata.

Gli investigatori, dopo gli accertamenti di rito, hanno scoperto che la giovane 29enne romana con precedenti di Polizia, era sottoposta agli arresti domiciliari ed era anche priva della patente di guida perché non l'aveva mai presa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La 29enne è stata quindi arrestata per evasione e contravvenzionata per le violazioni al codice della strada mentre il passeggero che si trovava in sua compagnia, un 34enne romano proprietario del veicolo, è stato sanzionato per incauto affidamento.