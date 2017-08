Sul Raccordo Anulare a tutta velocità sperona auto della polizia, era senza patente

Lo hanno notato viaggiare con l'auto a tutta velocità sul Grande Raccordo Anulare. Sono passate da poco le 13:30 di ieri 2 agosto quanto gli agenti di polizia del Reparto mobile in transito al chilometro 47 dell'A90 notano la vettura. L’uomo, identificato per un 32enne, domiciliato alla baraccopoli della via Pontina, dopo aver tentato di speronare il mezzo dei poliziotti mentre cercavano di fermarlo con i sistemi di segnalazione acustica e visiva attivati, è stato bloccato.

Siringhe nell'auto

All’atto del controllo, lo stesso, ha continuato a opporre resistenza dimenandosi con le braccia e le gambe. Indosso, aveva delle siringhe e, alla richiesta degli agenti ammetteva di far uso di stupefacenti, così come risultato successivamente dagli accertamenti clinici.

Guida senza patente e assicurazione

Il veicolo, privo di copertura assicurativa, è stato sottoposto a fermo e l’uomo, è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale nonché denunciato per guida senza patente.