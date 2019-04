In fuga sul furgone speronano auto e si scontrano contro vetture ferme al semaforo

Inseguimento da film nel cuore della mattina sulle strade di Dragona ed Ostia Antica. È accaduto venerdì 19 aprile con i carabinieri della Stazione di Ostia Antica che hanno poi arrestato quattro persone - due 40enni e due 20enni tutti con precedenti penali -, per resistenza a pubblico ufficiale.

L'inseguimento da film ha cominciato a prendere corpo quando i quattro, a bordo di un furgone, all’altezza di via del Collettore Primario, non si sono fermati all’alt, proseguendo la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Inseguiti dai Carabinieri per diversi chilometri, i quattro nella loro fuga hanno urtato violentemente altre due autovetture in transito, mandandole fuori strada. La folle corsa si è poi protratta per il centro cittadino dove, all’altezza di viale dei Romagnoli, i quattro sono andati ad impattare contro due macchine che erano ferme al semaforo.

Raggiunti prontamente dai militari e senza via di scampo per proseguire la marcia con il mezzo in panne, i quattro delinquenti hanno tentato vanamente la fuga a piedi, ma sono stati comunque acciuffati dai Carabinieri; è stato poi accertato che il mezzo era sprovvisto della dovuta copertura assicurativa. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.