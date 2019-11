Ostia: prima l'inseguimento contromano sull'Ostiense, poi la fuga in pineta

Un inseguimento da film per le strade di Ostia. E' quanto andato in scena nel pomeriggio del 21 novembre nel X Municipio. Tutto è iniziato intorno alle 16 circa quando un uomo, alla guida di una Mercedes (poi risultata rubata), marciava sulla via Ostiense in direzione Roma.

Qui, una volta vista la volante della polizia, il conducente dell'auto ha pensato bene di invertire la marcia e fuggire via, contromano. Braccato, all'altezza del multisala Cineland, ha abbandonato la Mercedes per poi scappare a piedi nella pineta delle Acque Rosse.

Nella Riserva Naturale, inseguito dai poliziotti del reparto volanti supportati da quelli del commissariato del Lido, la sua fuga a piedi si è interrotta. L'uomo è stata quindi portato negli uffici di via Genovese Zerbi: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Le indagini consentiranno anche di capire la provenienza furtiva dell'auto.