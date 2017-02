San Basilio: sulla moto senza assicurazione e con un coltello, fermato dopo inseguimento

Inseguimento nella notte a San Basilio dove gli agenti di polizia hanno denunciato una persona trovata in possesso di un coltello. La fuga dell'uomo, assieme ad una seconda persona, è cominciata verso la mezzanotte in via del Casale di San Basilio, quando il conducente di una moto, una Daelim 125, non si è fermato all'alt intimatogli dagli agenti di polizia. Poi la fuga.

FERMATI IN VIA BERNARDINI - La corsa dei fuggitivi è terminata poco dopo, quando i poliziotti sono riusciti a fermare la moto in via Bernardino Bernardini. Accompagnate le due persone a bordo della moto al commissariato di San Basilio, al termine degli accertamenti il mezzo a due ruote è risultato essere sprovvisto di assicurazione e bollo. Nelle tasche del conducente della Daelim è stato trovato un coltello con lo stesso poi denunciato dai poliziotti per possesso di arma bianca e ricettazione.