Subaugusta: Metro A ferma per inseguimento, scende sui binari e viene rincorso dagli agenti

Ferragosto movimentato sui binari della Metro A con un inseguimento e lo stop dei treni. È successo all'altezza della fermata Subaugusta nel pomeriggio del 15 agosto.



A raccontare i fatti alcuni testimoni che hanno assistito ad una scena da film. Un ragazzo, romeno, era stato fermato da due agenti della Polizia fuori la stazione della Metro. Con lui anche una sua amica. Mentre i poliziotti stavano identificando la donna, però, il giovane ha spinto uno degli agenti per cercare di scappare, entrando nella stazione.



Qui l'ormai tipico salto del tornello e, una volta raggiunga la banchina, la fuga è continuata sui binari con due utenti, pochi essendo Ferragosto, che hanno visto il fuggitivo, con i poliziotti alle calcagna, correre tra i binari. Vista la situazione di pericolo gli agenti hanno chiesto e ottenuto lo stop dei treni della Metro A.



Circa 20 minuti di blocco delle corse con l’inseguimento, continuato lungo il tunnel di Subaugusta, finito senza via di fuga per romeno che è stato bloccato e portato in Commissariato dagli agenti di Polizia. I due, secondo i primi riscontri, stavano per commettere un furto in un appartamento.