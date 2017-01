Da Ostiense a Capannelle in fuga sulla Maserati rubata, arrestato 26enne

Una pericolosa fuga a bordo di una Maserati rubata. E' stato il furto della sportiva di lusso a far scaturire l’inseguimento che la scorsa notte ha interessato più zone della capitale, e che ha permesso agli agenti di bloccare il ladro. Dell’autovettura, rubata in zona Ostiense e munita di un sistema di localizzazione gps, sono stati monitorati da subito i movimenti dai poliziotti della sala operativa della Questura. In contatto radio con le pattuglie su strada, hanno indirizzato gli agenti nelle vie dove l’autovettura era in movimento.

TROVATO IN VIALE ANGELICO - Il primo “incontro” tra la Maserati e una volante è avvenuto in viale Angelico, zona Trionfale. Qui, il conducente nella vettura rubata, alla vista della Polizia ha cambiato direzione accelerando, dando inizio all’inseguimento che, passando per la tangenziale, per via di Torre Spaccata, via Casilina, via di Capannelle, terminava in via Appia Nuova. Qui, dopo vari tentativi di speronamento contro le pattuglie dei commissariati Tuscolano e Romanina, la vettura in fuga è stata bloccata.

FURTO AGGRAVATO - Alla guida un cittadino moldavo di 26 anni, il quale ha cercato invano di opporsi aggredendo i poliziotti. Il giovane è stato accompagnato negli uffici di Polizia e arrestato per furto aggravato e lesioni a Pubblico ufficiale. L’autovettura, del valore di oltre 100.000 euro, è stata successivamente restituita al proprietario.