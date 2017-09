Inseguimento da film: si lancia da auto ancora in corsa e scappa a piedi tra le vie del quartiere

Un inseguimento da film, da via della Rustica fino a via Rocca d'Arce. E' successo all'alba di oggi 13 settembre, alle 4 del mattino. Tutto è iniziato quando una Fiat Uno, risultata successivamente rubata, alla vista dei Carabinieri di Montesacro in pattuglia ha iniziato a procedere prima a zig zag, poi ad aumentare la marcia e quindi fare manovre azzardate.

L'inseguimento da film a La Rustica

Da qui ne è nato un inseguimento con il conducente della Fiat Uno che, per sfuggire ai militari, ha tentato un'estrema soluzione. L'uomo, con l'auto ancora in corsa, è saltato fuori dall'abitacolo rotolando sull'asfalto fuggendo a piedi tra le vie e i campi limitrofi di via Rocca d'Arce.

La Fiat Uno, senza un conducente, ha quindi finito la propria corsa contro delle auto in sosta. All'interno della vettura due ragazze romane, stordite e leggermente ferite a causa dell'incidente.

Auto e registratore di cassa rubati

All'interno dell'auto, risultata subito oggetto di furto dopo un controllo con la sala operativa, è stato rinvenuto anche un registratore di cassa rubato. Le due donne sono state invece bloccate e fermate per "resistenza a pubblico ufficiale". I carabinieri di Montesacro, che indagano sulla vicenda, sono alla caccia del conducente fuggitivo.