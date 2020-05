Inseguimento in via della Giustiniana: 78enne prova ad investire agenti

Inseguimento lunedì mattina alle 11:00 circa in via della Giustiniana. Un uomo a bordo di una Smart non si è fermato all'alt della Polizia e ha proseguito la marcia. Gli agenti dopo averlo seguito con la Volante sono riusciti a bloccargli la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non contento, l'uomo alla guida ha tentato di investire gli agenti. Per questo, l'automobilista, un romano di 78 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.