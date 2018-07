Non si ferma all'alt e cade dopo fuga in scooter, fermato dopo inseguimento a piedi

Non si è fermato all'alt dei carabinieri dando vita ad un inseguimento a bordo del suo scooter. Ad essere poi arrestato dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile di Civitavecchia è stato un 18enne, intercettato a bordo di un ciclomotore che percorreva la via Settevene Palo del Comune di Ladispoli.

Scooter in fuga in via Settevene Palo

All’alt imposto dai carabinieri, il giovane, invece di fermarsi accelerava repentinamente dandosi alla fuga venendo prontamente inseguito. Il giovane, vistosi raggiunto, nella concitata fase ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in una cunetta laterale della SS1 Aurelia ed ha continuato la fuga a piedi tentando di dileguarsi nei campi vicini. I Carabinieri con caparbietà hanno continuato così l’inseguimento a piedi riuscendo a bloccarlo poco distante ed accompagnarlo in Caserma. Nel corso dell’inseguimento un militare è rimasto lievemente ferito. Gli accertamenti successivi hanno consentito di appurare che la targa apposta al ciclomotore è risultato oggetto di furto avvenuto nel giugno di quest’anno.

Incremento controlli per la stagione estiva

L'arresto è arrivato nell'ambito dell'intensificazione dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sul litorale laziale e nelle zone frequentate da giovani durante la movida notturna in questa stagione estiva. Nello specifico, nell’ultimo week-end, i Carabinieri hanno svolto ben 150 servizi di pattuglia lungo tutto il territorio di competenza, impiegando complessivamente oltre 350 uomini. L’intensa attività di controllo ha condotto all’arresto di 1 persona e alla denuncia di 18 persone per reati vari.

Controlli stradali a Ladispoli

In particolare quattro uomini, di età compresa fra i 21 ed i 39 anni, sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria in quanto sorpresi alla guida dei propri veicoli in stato di ebrezza ai sensi dell’art. 186 Codice della strada. I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto hanno denunciato in stato di libertà sette persone, tutte di origine marocchina, per il reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui. Gli stessi, in possesso di regolare permesso di soggiorno, senza alcun titolo avevano occupato uno stabile ubicato nel Comune di Civitavecchia.

Spaccio di droga sul litorale

I Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne, poiché trovato in possesso di 22 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, successivamente sottoposta a sequestro. Per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità un 58enne poiché nel corso del controllo da parte dei militari non risultava presente presso il proprio domicilio in cui era sottoposto in regime di detenzione domiciliare.

Rissa a Tolfa

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Tolfa hanno denunciato in stato di libertà quattro uomini di 44, 40, 35 e 33 anni per il reato di rissa. Gli stessi, a seguito di acceso diverbio per futili motivi si colpivano tra loro con calci e pugni. Infine sette persone sono state segnalate alla Prefettura di Roma poiché trovate in possesso di modica quantità di hashish e di hashish e cocaina per uso personale. Nello specifico sono stati complessivamente sequestrati circa 68 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.