Inseguimento in via Prenestina, perde controllo dello scooter e cade: nascondeva pistola clandestina

Inseguimento da film in via Prenestina finito con l'arresto di un 61enne di Cerveteri e residente a Roma, accusato di di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, detenzione di armi clandestine e ricettazione.

L'uomo era a bordo di uno scooter quando ha trovato sul suo cammino un posto di controllo dei Carabinieri. I militari gli hanno intimato di fermarsi ma lui, per tutta risposta, ha dato gas svoltando in via Giovanni Battista Valente dove, dopo pochi metri, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato a terra, andando a finire la sua corsa contro un’auto parcheggiata in strada.

L'uomo, che nella caduta non ha riportato gravi conseguenze, è stato raggiunto dai carabinieri e immediatamente sottoposto ad un controllo: alla cintola, il 61enne aveva una pistola calibro 9 con matricola parzialmente abrasa con serbatoio contenente 15 colpi.

Sono tuttora in corso gli accertamenti finalizzati a verificare la provenienza dell'arma che, successivamente, verrà inviata al laboratorio di balistica del R.I.S. di Roma per constatare se abbia sparato recentemente o se sia collegata a passati fatti di cronaca.

Il 61enne, posto agli arresti domiciliari, è in attesa del rito direttissimo che si terrà in videoconferenza in una caserma dei Carabinieri.