Fiumicino: evitano posto di blocco e fuggono ad alta velocità, presi dopo inseguimento

A Fiumicino, una gazzella dei Carabinieri ha incrociato un'auto con a bordo due persone che, alla loro vista e in evidente stato di agitazione, si sino allontanate ad alta velocità nel tentativo di sottrarsi ad un eventuale controllo. I militari si sono lanciati al loro inseguimento diramando l'avviso di ricerca alla Centrale Operativa. L'auto con a bordo i fuggitivi, veniva abbandonata dagli stessi nel tentativo di fare perdere le loro tracce.

Il tentativo è risultato vano poiché i militari li hanno raggiunti e bloccati. Dai successivi controlli, è emerso che l'auto a bordo della quale viaggiavano, era stata oggetto di furto perpetrato pochi giorni prima e che le targhe apposte sul citato autoveicolo risultavano anch'esse oggetto di un altro precedente furto. Dei due giovani accompagnati in caserma, il maggiore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, per i reati di 'resistenza a pubblico ufficiale' e 'riciclaggio', l'altro, risultato minorenne, è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.

Le manette sono, invece, scattate anche nei confronti di un 50enne di origini sud-americane di Fiumicino, con precedenti, individuato tramite i sistemi di videosorveglianza che lo ritraevano mentre si introduceva all’interno di un ristorante di Fiumicino. I Carabinieri della Stazione di Fregene, hanno proceduto all'arresto dopo aver verificato che lo stesso uomo era riuscito ad appropriarsi di un personal computer e della somma di 20 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale mentre il ladro è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.