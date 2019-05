Inseguimento da film: in fuga per 30 chilometri. Sperona auto dai carabinieri e investe militare

Non si ferma al posto di blocco, scappa e scatta un inseguimento per circa una trentina di chilometri, da Cesano a Malagrotta, a tutta velocità. Protagonista un cittadino iraniano di 45 anni, con precedenti, alla guida di una Smart.

L'episodio ha inizio a Cesano. L'uomo forza un posto di controllo dei Carabinieri, investe e trascina un militare sulla strada. Poi scappa, tentando più volte di speronare e mandare fuori strada l'auto dei militari. Che a scopo intimidatorio, sparano un colpo con la pistola d'ordinanza.

Il fuggitivo è stato fermato in via di Malagrotta, dove è finito contro un'altra auto il cui conducente è rimasto fortunatamente illeso. Bloccato e arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 3 di hashish e portato a Regina Coeli.

Il carabiniere ferito nel tentativo di fermarlo è stato trasportato in ambulanza all'Aurelia Hospital, dove è stato medicato.