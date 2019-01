In fuga con un'auto carsharing noleggiata dalla madre, era senza patente

In fuga con un'auto car sharing noleggiata dalla madre. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 21 gennaio quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 23 anni, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per guida senza patente, perché mai conseguita.

Il giovane dopo aver noleggiato un’auto, di una nota società di car sharing, utilizzando le credenziali della madre, percorrendo viale Carlo Levi, zona Fonte Ostiense - Colle Parnaso, si è imbattuto in un posto di controllo dei Carabinieri. Per paura di essere scoperto non ha ottemperato all’alt dei Carabinieri, impegnati in quel momento in un controllo alla circolazione.

Dopo un breve inseguimento il 23enne è stato raggiunto e costretto a terminare la sua fuga. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno permesso di scoprire che il 23enne guidava l’auto senza patente, perché non l’aveva mai conseguita.

Dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.