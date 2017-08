Casalotti: su una Bmw con lampeggiante e sirena in funzione, arrestati due finti agenti

Una Bmw a forte velocità su via di Boccea con lampeggiante e sirena accesa a simulare un intervento di polizia. Questa la scena che si sono trovati davanti i loro occhi gli agenti della volanti della polizia in transito nella prima serata di ieri 31 luglio in zona Casalotti. Incrociata l'auto che viaggiava in direzione via di Torrevecchia, i poliziotti hanno intimato l'alt alla vettura, con il conducente dell'auto sportiva che, per tutta risposta, ha preso contromano la strada dando vita ad un pericoloso inseguimento con i poliziotti.

Fermati in via della Cellulosa

Allertate le altre pattuglie i fuggitivi sono stati bloccati all'altezza di via della Cellulosa. Identificati per due giovani di 22 e 21 anni, entrambi residenti ad Anguillara, Comune della provincia romana, sono poi stati arrestati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di segni distintivi contraffatti e denunciati per usurpazione di funzioni pubbliche.

Alla guida della Bmw senza patente

Riusciti a fermare la vettura, il conducente della stessa, il 22enne, con precedenti per violenza sessuale e possesso di materiale pedopornografico, che guidava senza aver mai conseguito la patente, è stato trovato in possesso di un falso tesserino di identificazione e relativa placca dei vigili del fuoco.

Replica di una pistola in casa

Nella loro abitazione, gli agenti hanno sequestrato una replica di pistola beretta senza tappo rosso, una divisa dei vigili del fuoco, radio trasmittenti, lampeggianti e tesserini identificativi delle forze dell’ordine. E alla fine degli accertamenti per i due giovani di Anguillara sono scattate le manette. Giudicati con rito direttissimo nelle aule del Tribunale di piazzale Clodio il magistrato ha convalidato l'arresto.