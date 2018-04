A tutta velocità con l'auto rubata, inseguito ed arrestato da agente libero dal servizio

Si stava recando al lavoro alla caserma di via Guido Reni per entrare in servizio al Reparto Volanti della polizia. A bordo della sua vettura in marcia nella zona di Villa Gordiani, con indosso la divisa, ha notato un'auto sfrecciare a tutta velocità su via della Serenissima e poi prendere viale della Venezia Giulia dove ha poi proseguito la sua corsa mettendo in atto innumerovoli infrazioni stradali. I fatti hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 22:30 di mercoledì 18 aprile.

Tentativo di investimento

Proseguendo la marcia a zig zag fra le auto, la Renault Clio si è poi fermata ad un semaforo. Già allertati i colleghi, il poliziotto non ha però perso l'attimo, è sceso dalla propria vettura ed ha intimato l'alt all'automobilista. Nonostante indossasse la divisa, il conducente dell'utiliaria francese invece di rispettare lo stop ha però ingranato la marcia guadagnandosi la fuga dopo aver provato ad investire l'agente.

Fuga a piedi in via Albona

Ne è nato un inseguimento con la Clio che ha prima percorso via Basilano, poi via Sacile sino ad arrivare in via Albona. Qui il fuggitivo ha quindi abbandonato l'auto scappando a piedi. Raggiunto dal poliziotto è stato poi bloccato senza difficoltà. Arrivati sul posto altri agenti il fuggitivo è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia dove è stato poi identificato per un cittadino albanese di 22 anni.

Auto rubata al Prenestino

Svolto accertamenti sulla Renault Clio questa è risultata essere rubata nella zona del Prenestino nel novembre del 2017. Il 22enne è stato quindi arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e deferito all'Autorità Giudiziaria per ricettazione.