In fuga sulla Togliatti bordo di un'auto rubata, nella vettura il kit dello scassinatore

A bordo di un'auto rubata non si è fermato all'alt dei carabinieri dando vita ad un inseguimento. E' accaduto lo scorso pomeriggio in via Palmiro Togliatti, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne di nazionalità romena, perché sorpreso a bordo di un’auto rubata con all’interno attrezzatura utile per scassinare e rubare veicoli.

Sulla Togliatti a bordo di un'auto rubata

Il 34enne che si trovava alla guida di una utilitaria, è stato fermato dai Carabinieri dopo essere stato notato in viale Palmiro Togliatti, aggirarsi con fare sospetto. L'uomo non si è fermato dando luogo ad un inseguimento, terminato pochi metri più avanti.

Auto denunciata rubata

Dai primi accertamenti, l’auto è risultata denunciata rubata. All’interno del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato diversi attrezzi da scasso, una centralina decodificata, utilizzata per mettere in moto le autovetture, bypassando i blocchetti di accensione. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. L’auto è stata invece restituita al legittimo proprietario.