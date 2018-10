Trastevere: in fuga su un'auto rubata si schianta contro vetture in sosta

Ha dato vita ad un pericoloso inseguimento nella zona di Trastevere. E' accaduto domenica pomeriggio quando un uomo, alla guida di un’auto rubata su via Porto di Ripa Grande , alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti si è dato alla fuga. Inseguito dagli agenti per un lungo tratto, in via Portuense ha urtato un’auto ed ha continuato a fuggire a piedi. Bloccato, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione e guida senza patente.