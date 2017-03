Pomezia, a bordo di un'auto rubata fugge e finisce fuori strada

Un inseguimento su un'auto rubata. Succede a Pomezia dove una scena da film di è conclusa su via Laurentina, portando alla denuncia di un 23enne di Ardea bloccato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia.

Il giovane, con precedenti, nel transitare in via Laurentina a bordo di una Citroen C1 sospetta, era stato fermato per un controllo. Per tentare di evitare il controllo, però, il ragazzo ha di colpo accelerato la marcia provando a darsi alla fuga.

Così ne è nato un inseguimento che, giunto all'altezza del chilometro 29 di via Laurentina, si è concluso con un incidente. Il conducente, infatti, durante una curva ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada.

Il giovane è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso della Clinica Sant'Anna di Pomezia dove, dopo essere stato visitato, è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le contusioni riportate nel corso dell’incidente.

La Citroen C1 è risultata rubata a Roma il 7 marzo e, per questo motivo, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.