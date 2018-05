Non si fermano all'alt, fuggono e si schiantano contro auto in sosta. La vettura era rubata

Rocambolesco insegumento a Civitavecchia dove i carabinieri della compagnia del Comune portuale hanno arrestato un 21enne italiano. In particolare, i militari dell'Arma erano impegnati in un posto di controllo quando hanno notato un’autovettura con due persone a bordo che transitava a bassa velocità vicino agli esercizi commerciali. Nonostante i militari gli avessero intimato l’alt, l’autovettura non si fermava ma accelerava bruscamente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. I Carabinieri si sono messi subito ad inseguire la vettura per le vie del centro di Civitavecchia e poco dopo, i fuggitivi hanno interrotto la corsa dopo aver impattato contro alcune macchine parcheggiate nel quartiere di San Gordiano.

Fuga a piedi

Dal mezzo due ragazzi, il conducente e un passeggero, sono scappati a piedi mentre altri due passeggeri, minorenni, sono stati fermati sul posto. L’inseguimento è continuato pertanto a piedi e si è concluso con il fermo dei due e con il successivo accompagnamento in Caserma.

In fuga su un'auto rubata

Gli accertamenti fatti in Caserma hanno permesso di verificare che la macchina era stata rubata poco prima e pertanto non si esclude che il motivo della fuga fosse proprio questo. Per i fatti, il conducente del mezzo, un 21enne civitavecchiese, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altro passeggero maggiorenne deferito all’Autorità Giudiziaria.