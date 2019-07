In fuga dalla polizia si schianta con l'auto contro il cancello del parco giochi

Ha provato ad entrare con l'auto direttamente nel parco della Collina della Pace ma è rimasto incastrato con la vettura nel cancello d'ingresso. E' l'epilogo della fuga in auto attuata da un 22enne nella zona di Finocchio, con lo stesso poi fermato dopo un disperato tentativo di dileguarsi a piedi.

Ma andiamo per ordine: i fatti hanno preso corpo intorno alle 17:00 di giovedì 26 luglio quando le volanti della polizia hanno ricevuto la segnalazione di un'auto risultata rubata sulla via Casilina. Individuata la Fiat Bravo di colore nero, il conducente dell'auto, alla vista delle volanti della polizia, si è dato alla fuga a tutta velocità sulla strada consolare che attraversa il VI Municipio delle Torri.

Attuando una serie di pericolose manovre, nonostante fosse inseguito a sirene spiegate dalla polizia, il 22enne ha quindi preso via Bolognetta per poi proseguire su via Bompietro. Qui ha poi provato ad entrare con la macchina all'interno del Parco della Collina della Pace ma è rimasto incastrato con la vettura nel cancello d'ingresso.

Non pago il fuggiasco ha quindi tentato un estremo tentativo di far perdere le proprie tracce dopo aver abbandonato l'auto al parco giochi. Inseguito sia dalle volanti che da alcuni poliziotti scesi dalle vetture, la fuga del giovane si è quindi concluso nella vicina via Corleone, altezza via di Rocca Cencia.

Accompagnato negli uffici del commissariato Casilino Nuovo di polizia, il fuggitivo è stato quindi identificato in un cittadino albanese di 22 anni e denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.