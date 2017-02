Ignora l'alt dei Carabinieri e fugge, era alla guida senza patente

Ha ignorato l'alt dei Carabinieri poi fuggire per le via del centro storico di Cave. Dopo un inseguimento, però, è stato arrestato. E' successo ieri sera, quando i militari hanno arrestato un 23enne per non essersi fermato all'alt intimato durante un posto di controllo alla circolazione stradale.

Durante un normale servizio di controllo del territorio nel centro storico di Cave, i Carabinieri hanno notato il giovane a bordo di un’auto e, sapendo che non è possessore di patente, gli hanno intimato di fermarsi. Il ragazzo però, alla vista dei Carabinieri, ha improvvisamente iniziato una fuga ad alta velocità per le vie del paese.

Ne è nato un inseguimento e lo stesso è stato rintracciato poco dopo nei pressi della sua abitazione. Quando i militari l’hanno fermato, ha cercato nuovamente di scappare a piedi spintonando un Carabiniere, ma alla fine è stato bloccato ed accompagnato in caserma.

Dagli accertamenti è emerso che oltre ad essere sprovvisto di patente, il 23enne viaggiava a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa. Il ragazzo è stato sanzionato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.