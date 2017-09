Non si rassegna alla fine del matrimonio ed insegue l'ex moglie fino in caserma

Non si era rassegnato alla fine del loro matrimonio e ha continuato a perseguitare la moglie con minacce e maltrattamenti. La seguiva ovunque, era diventato la sua ossessione. Fino a ieri sera, quando, al culmine dell’ennesima lite, la vittima, una 30enne di Albano, per sfuggire alle persecuzioni dell’ex marito, un 32enne del posto, è salita in macchina per dirigersi verso la caserma dei Carabinier del Comune dei Castelli Romani.

Seguita fin davanti la caserma dei carabinieri

L’uomo non si è dato per vinto e ha deciso di seguirla tentando di sbarrarle la strada con manovre estremamente pericolose per sé e per gli altri utenti della strada. Una volta entrata nella caserma dei Carabinieri di Albano, la donna ha chiesto aiuto ai militari presenti mentre il suo ex ha iniziato a tirare calci e pugni alla porta del Comando.

Carcere di Velletri



L’esagitato 32enne è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Farà placare la sua ira nel carcere di Velletri.