Tv e parabola nell'insediamento con allaccio abusivo a rete elettrica

Tv, luce e anche una parabola. E' lo scenario trovato dai Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, in un insediamento di via Del Fosso della Magliana.

Durante il controllo è emerso che quattro romeni di età compresa tra i 19 e 49 anni, avevano creato un vero e proprio insediamento, costituto da quattro baracche, realizzate con materiale di fortuna.

I Carabinieri, approfondendo i controlli, hanno inoltre scoperto che i quattro locali erano allacciati abusivamente alla rete elettrica, tramite un collegamento fatto con cavi volanti lunghi circa 200 metri, che raggiungevano una cabina lungo la strada.

I tecnici dell'azienda erogante, allertati dai Carabinieri, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, interrompendo l’erogazione illecita, ed hanno accertato un danno di circa 6mila euro. Gli arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Il Gip di Roma, tuttavia, ha rimesso i quattro in libertà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio, respingendo così la richiesta di carcere presentata dai Carabinieri.