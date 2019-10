Parco di Monte Mario: sgomberato insediamento abusivo nei pressi del Tribunale 

Gli agenti della polizia locale, appartenenti al gruppo Pronto Intervento Centro Storico, sono intervenuti nella giornata di venerdì 4 ottobre per rimuovere un insediamento abusivo nei pressi del Tribunale di Roma, a piazzale Clodio. Nell’area inserita all’interno della riserva naturale di Monte Mario sono state rinvenute alcune tende con bracieri utilizzati per cucinare sotto le finestre dei palazzi di giustizia. A coadiuvare gli agenti in questo intervento anche gli operatori Ama che hanno rimosso masserizie e rifiuti.

Sgomberato anche l’insediamento abusivo in via Romeo Romei

Gli agenti sono intervenuti anche per un insediamento abusivo nascosto sotto un ponte, nei pressi di via Romeo Romei. Durante l’operazione gli agenti hanno rinvenuto, tra le altre cose, sacchi contenenti ciarpame, destinato presumibilmente alla vendita presso alcuni mercatini illegali.

