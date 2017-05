Insediamento abusivo sotto il viadotto della Magliana: allontanato nucleo familiare

Un nucleo familiare. E' quanto hanno allontanato questa mattina gli agenti del Pics della Polizia Locale di Roma Capitalte intervenuti assieme ai colleghi dell'XI Gruppo Marconi per rimuovere un insediamento abusivo, l'ennesimo, sotto il viadotto della Magliana. Un mini insediamento, dove in una baracca in legno, tra alloggiamenti in plastica e cartoni, viveva appunto una famiglia di cittadini di nazionalità romena, già noti al Reparto Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) dell'unità operativa di zona. Identificati i presenti è stata offerta loro assistenza tramite la Sala Operativa Sociale. L'area è stata poi ripulita da rifiuti, materassi, legname e lamiere e la zona è stata interamente bonificata.