Pineta Castel Fusano: baracche nascoste nella vegetazione, sequestrata area di 1500 metri quadrati

Un insediamento abusivo nel cuore della Pineta di Castel Fusano. E' quanto hanno scoperto questa mattina i militari del Nucleo Operativo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma impegnati nella riserva protetta del litorale romano in azioni di contrasto alle forme di illegalità e di degrado. Una mini baraccopoli, dislocata in un'area di circa 1500 metri quadri, che si trovava nascosta nella fitta vegetazione adiacente a via del Martin Pescatore, nel territorio del X Municipio Mare. Scoperta dalle Fiamme Gialle del II Gruppo, in una delle baracche è stato trovato un cittadino romeno senza fissa dimora di 43 anni.

Insediamento abusivo a Castel Fusano

Individuato l'insediamento abusivo, questi era formato da quattro dimore di fortuna, allestite con materiali di risulta quali teli di plastica, cartoni, porte, lenzuola, lastre di plastica ondulata e via dicendo. All'interno delle baracche letti, cucine da campo, sedie, tavoli, pentolame e bombole di gas. Tutto intorno un'area usata come discarica all'interno della quale sono stati rinvenuti materassi, plastica, metallo ed altri rifiuti.

Sequestrata area nella Pineta di Castel Fusano

Terminati gli accertamenti l'area è stata posta sotto sequestro e delimitata con del nastro bicolore. Un'azione preventiva, volta a ripristinare la legalità nella Pineta di Castel Fusano, devastata la scorsa estate da una serie di incendi che hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea protetta.