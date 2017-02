Cronaca / via Furio Camillo

Furio Camillo: ingoia 20 ovuli di eroina, arrestato corriere della droga

E' successo in via Furio Camillo. L'uomo, un noto spacciatore della zona, teneva in bocca le dosi che spacciava ai suoi clienti pronto ad ingoiarle in caso di controllo delle forze dell'ordine.