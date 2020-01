Banconote contraffatte per lo shopping: 17enne per evitare l'arresto ingoia 100 euro falsi

Pur di evitare l'arresto ha provato ad ingoiare 100 euro falsi. Uno stratagemma che, tuttavia, non lo ha salvato: a finire in manette un 17enne, bloccato con due donne di 41 e 47 anni, fermati in via Cavour dai carabinieri della Stazione di via Vittorio Veneto.

I Carabinieri, che già li avevano riconosciuti perché noti per i loro precedenti reati, hanno deciso di seguirli tenendoli a distanza e una volta visti entrare all'interno di un negozio hanno deciso di controllarli appena terminato un acquisto.

I tre sono stati così sorpresi a pagare con una banconota falsa da 100 euro e per evitare guai hanno provato a nascondere altre banconote della stessa fattura e taglio. La 41enne nascondendola in una tasca interna del giubbotto mentre il 17enne, maldestramente, mettendola in bocca e masticandola, riducendola in poltiglia.

I complici sono stati bloccati e portati in caserma, mentre le banconote recuperate sono state sequestrate. Le donne sono state poi accompagnate presso le rispettive abitazioni e sottoposte agli arresti domiciliari, invece l'arrestato minorenne è stato portato presso il Centro Prima Accoglienza Minori di via Virginia Agnelli.