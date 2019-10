Scivola sul Gran Sasso e si ferisce, escursionista romano recuperato a 2200 metri

L'allarme al numero d'emergenza è stato inoltrato intorno alle 12:40. L'elicottero del 118 si è infatti alzato in volo dalla base di Preturo, L'Aquila, per recarsi sul monte Prena, una vetta del Gran Sasso d'Italia, precisamente sulla via dei Laghetti.

Un escursionista romano, in compagnia di altri due, si è infortunato perdendo un appiglio su roccia. Il recupero, avvenuto a 2200 m s.l.m., è stato effettuato dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico per mezzo del triangolo di evacuazione e del verricello.

Una volta a bordo, l'infortunato, che non è in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. I compagni invece, hanno continuato autonomamente la discesa a piedi dal Prena.