Infernetto: rubano in un negozio e aggrediscono commessa

Hanno rubato diversi prodotti da un negozio dell'Infernetto e, al prima di uscire, hanno aggredito una delle commesse che aveva provato a fermarli. I due, polacchi, sono stati però arrestati dai Carabinieri della Stazione di Casal Palocco.

I militari dell'Arma, che in quel momento stavano transitando sulla strada antistante per un servizio di controllo del territorio, hanno notato l'anomala situazione e si sono fermati per capire che cosa stava avvenendo.

Immediatamente capito cosa era successo poco prima, i militari hanno arrestato i due malfattori, accompagnandoli nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell'udienza di convalida. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.