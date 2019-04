Infernetto: un uomo cade da un tetto, è grave. Elitrasportato al San Camillo

Elisoccorso e ambulanza oggi, 1 aprile, all'Infernetto. Un uomo di 58 anni, per cause ancora da appurare, è caduto da un tetto, riportando traumi ad arti superiori e inferiori. L'episodio è avvenuto in via Braies, all'incrocio con via Torcegno, all'Infernetto, poco dopo le 11:30.

Sul posto, allertati, sono giunti gli uomini e le donne del personale sanitario del 118. Il 58enne è stato quindi elitrasportato, in codice rosso, all'Ospedale San Camillo. E' grave.

Alexandra, una testimone, ha raccontato: "Abbiamo sentito sirene e visto elicottero in volo, mi sono avvicinata in zona ed ho visto ambulanza ed elicottero in Via Torcegno angolo Via Braies. C'erano operatori e medici sulle sponde del canale, dopo circa 40 minuti hanno trasportato una barella sull'elicottero ma non si vedeva perché il corpo era coperto".