Ancora un'aggressione in ospedale: al Cristo Re aggredita un'infermiera

Ennesima aggressione in un ospedale della Capitale. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Primavalle e Montemario sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re per la segnalazione al numero unico di emergenza di una persona in escandescenza.

Il ragazzo, un 23enne, dopo aver aggredito una infermiera, procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, ha colpito anche i tre agenti.

Il 23enne, arrestato, dovrà rispondere dinanzi all’autorità giudiziaria dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Gli agenti sono stati refertati, per le ferite riportate, con 10 giorni di prognosi ciascuno.

