Casal Bruciato, istigazione a delinquere per motivi razziali: la Procura apre indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, che al momento non contiene indagati, per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, in relazione ai fatti di Casal Bruciato, dove diversi manifestanti hanno cercato di impedire a una famiglia rom di prendere possesso di una casa popolare regolarmente assegnata dal Comune. Ricoprendo i membri della famiglia di pesanti insulti.

Al centro della polemica in particolare le espressioni forti usate da un giovane partecipante alle proteste, che inveendo contro la madre rom che rientrava a casa con la figlia in braccio avrebbe urlato, come documentato in un video dell'agenzia di stampa Dire, "troia" e ancora "ti stupro". Il ragazzo, vicino a Casapound, ha poi negato di aver pronunciato parole simili. E anche di appartenere al gruppo di estrema destra, nonostante una serie di foto su Facebook lo ritraggano tra i presenti a una colletta alimentare organizzata dal movimento.

Intanto questa mattina un esposto sui fatti di Casal Bruciato è stato presentato in Procura da Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma, Carlo Stasolla, presidente associazione 21 luglio e Valentina Calderone, direttrice di A Buon Diritto, insieme all'avvocato Francesco Mingiardi, candidato radicale di +Europa nella circoscrizione Centro.

"Denunciare ciò che è accaduto a Casal Bruciato e gli altri episodi fotocopia portati avanti nei mesi scorsi, ci sembrava l'unico modo per tentare di fermare questa spirale di violenza spaventosa e gratuita che si sta ingigantendo nella Capitale - spiega Simone Sapienza - faremo tutto il necessario per impedire che una manciata di fascisti continui a perpetrare istanze razziste e xenofobe sulla pelle di persone indifese, senza che nessuno muova un dito per impedirlo. Quello che è successo non può passare sotto traccia, non è più possibile girarsi dall'altra parte".